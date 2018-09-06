اليمن.. محافظ حضرموت يهدد حكومة هادي بوقف إمدادات النفط

هدد محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بوقف إمدادات النفط من المحافظة الجنوبية ما لم تستجب لمطالب المتظاهرين بتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وشدد البحسني، وهو قائد المنطقة العسكرية الثانية أيضا، في خطاب أدلى به عبر إذاعة المكلا، على أنه إذا استمر الوضع الاقتصادي على ما هو دون معالجة سريعة وعاجلة من قبل الحكومة فإن السلطات المحلية ستضطر إلى إيقاف تصدير النفط.

وفي بيان أصدره صباح اليوم، اتهم البحسني "أدوات إيران"، في إشارة إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بحرف الاحتجاجات السلمية والإساءة لدول التحالف العربي، متوعدا بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف والفوضى.

تنتج حضرموت قرابة 100 ألف برميل من النفط يوميا، أي نحو نصف الإنتاج النفطي في البلاد.

وشهد جنوب اليمن خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة مظاهرات غاضبة على خلفية تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.

في هذه الظروف، أعرب البحسني وغيره من المسؤولين الجنوبيين عن دعمهم للمتظاهرين محملين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المسؤولية عن سوء الإدارة.

المصدر: رويترز