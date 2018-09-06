السعودية تعلن حالة الطوارىء في مكة المكرمة

طبقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة، أمس الأربعاء، خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقا، وتضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازيا.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني، الرائد نايف الشريف، بمكة المكرمة، إن الإدارة وعلى إثر الأمطار التي هطلت أمس، أعلنت حالة الطوارىء، وذلك بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه، تحذيرا مقدما من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وأفاد الشريف، أنه تمت مباشرة بعض بلاغات عن حوادث المس الكهربائية المحدودة، التي تم التعامل معها، وتمرير بلاغاتها للجهات المختصة، كذلك بعض حالات سقوط الأشجار، نتيجة هبوب الرياح التي سبقت هطول الأمطار، في حين لم ينجم عن انهمار الأمطار أي إصابات في الأرواح.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية، أو تجمعات المياه، وتجنب الأجسام المتحركة وغير الثابتة، عند هبوب الرياح.

المصدر: "الرياض"