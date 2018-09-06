مصور يلتقط صورا لمرشد "يتحرش" بسائحة روسية والأخير يؤكد أنها صديقته (صور)
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زعم مصور أن سائحة روسية تعرضت لواقعة تحرش أثناء الغطس في مدينة شرم الشيخ السياحية، من قبل شخص كان يرافقها.
ولم تعلن السلطات أنها تلقت بلاغا بالواقعة، كما لم تعلن السائحة رسميا أنها تعرضت للتحرش.
لكن المصور ويدعى محمد هاني ذكر في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في شرحه للواقعة "كنت أغطس، ورأيته يحاول التحرش، والبنت تحاول إبعاده، وهي تتحدث اللغة الروسية ولا يفهمها، ويتحدث معها باللغة الإنجليزية، بالطبع قمت بتصويره، وأظهر له أنني أقوم بتصويره، فأخذ يصيح ويقول إنها صديقته!".
المصدر: فيسبوك
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