الإعلان عن تأسيس إدارة ذاتية كردية جديدة في سوريا

أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية والمدعومة أمريكيا،عن تأسيس الإدارة الذاتية في شمال شرق البلاد.

وأفاد مراسل RT بأن الإعلان عن هذا القرار، جاء أثناء اجتماع مغلق أمام وسائل الإعلام عقده المجلس في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وستضم الإدارة الجديدة الإدارات التي سبق أن أسسها الأكراد في شمال شرق سوريا، وهي الجزيرة (الحسكة) وكوباني (عين العرب) ومنبج، بالإضافة إلى الرقة والطبقة وريف دير الزور الشمالي.

ومن المفترض تشكيل حكومة اتحادية في شمال سوريا، ستتخذ من عين عيسى عاصمة لها.

واستضافت العاصمة دمشق منذ أواخر الشهر الماضي جولتين من المفاوضات بين وفد لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" والحكومة السورية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان تفاوضية على مختلف المستويات بين الطرفين.

المصدر: RT