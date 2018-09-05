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مجهولون يقطعون أصابع تمثال "أبو نواس" في بغداد

أخبار العالم العربي

مجهولون يقطعون أصابع تمثال
halanews.com
تمثال أبي نؤاس في بغداد
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في حادثة غريبة، أقدم مجهولون في العاصمة العراقية على بتر أصابع يد تمثال الشاعر العباسي أبي نواس الواقع في أجمل شوارع بغداد ويحمل اسمه، القريب من نهر دجلة.

وظهر من خلال صورة تناقلها نشطاء وحصلت RT عليها، أن المخربين قطعوا أربع أصابع وربطوها بالخامسة التي لم تقطع، فبدا التمثال طويلا وشاذا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها تمثال الشاعر الشهير للإساءة، ففي عام 2015 أقدم مجهولون على إزالة البيت الشعري المنقوش عند قاعدة التمثال.

المصدر: RT

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