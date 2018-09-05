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الحكومة الألمانية تطلب عمالة أجنبية

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الحكومة الألمانية تطلب عمالة أجنبية
Reuters / Hannibal Hanschke
المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل
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شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على ضرورة البحث عن كوادر من خارج البلاد، وقالت إن الحكومة بصدد طرح مشروع قانون ينظم استقطاب العمالة الأجنبية، حسبما أفادت "دوتشي فيله".

وقالت المستشارة ميركل اليوم الأربعاء، إن نقص الأيدي العاملة في ألمانيا من أهم المشاكل التي تعيق تطور اقتصاد البلاد، مشيرة إلى أن المقلق في الأمر أن النقص يشمل الفنيين والكوادر المتخصصة، وهو مؤشر غير إيجابي من وجهة نظر التنمية الاقتصادية.

وأفادت نتائج استطلاع أجري في وقت سابق بأن غالبية المواطنين الألمان تؤيد منح المهاجرين الذين رفضت السلطات طلبات اللجوء التي تقدموا بها، فرصة للدراسة أو العمل في ألمانيا.

المصدر: RT

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