إقامة الحد على مصري قتل ابن بلده في السعودية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا، بجان مصري أقدم على قتل وافد بضربه على رأسه بفأس، في محافظة بيشة بمنطقة عسير.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية، أن المدعو محمد أحمد محمد عبدالحليم، مصري الجنسية، أقدم على قتل علي هاشم بخيت أحمد، مصري الجنسية أيضا. وذلك خلال استدراج المجني عليه لمكان سكنه، وضربه على رأسه بالفأس مرتين، ما أدى لوفاته، وأضاف البيان أن القاتل قام بعد ذلك بإحراق جثته حتى تفحمت، وتمكنت السلطات الأمنية من القبض على الجاني.

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وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبعد إحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل حدا. وأيد الحكم كل من محكمة الاستئناف، والمحكمة العليا.

وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعا، وتم القتل حدا بالمدعو محمد، اليوم الأربعاء في محافظة بيشة بمنطقة عسير.

المصدر: "الرياض"