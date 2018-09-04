 
مباشر

النيابة السعودية تطلب إنزال عقوبة الإعدام بسلمان العودة

أخبار العالم العربي

النيابة السعودية تطلب إنزال عقوبة الإعدام بسلمان العودة سلمان العودة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqmw

أعلنت وسائل الإعلام في السعودية اليوم أن محاكمة سلمان العودة، مساعد الأمين للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بدأت اليوم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.

وكانت الدول المقاطعة لقطر قد صنفت العام الماضي هذا الاتحاد ككيان إرهابي، في حين وجهت النيابة العامة في السعودية ضد مساعد أمينه 37 تهمة، وطالبت القضاء بإنزال عقوبة "القتل تعزيرا له وفقا لهذه التهم".

إقرأ المزيد
سلمان العودة وعوض القرني أنباء عن توقيف السلطات السعودية لرجلي الدين القرني والعودة

هذا، وخلا الإعلان عن محاكمة مساعد الأمين للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من الاسم.

يذكر أن السلطات السعودية ألقت القبض على العودة وآخرين في 10 سبتمبر 2017، فيما يعرف بـ"الخلية الاستخباراتية".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الهاتف الأحدث والأقوى.. من سامسونج