دي ميستورا: عازمون على اللقاء الشهر الجاري بغض النظر عمّا قد تشهده إدلب

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنه تم التوصل إلى اتفاق مشترك حول اللجنة الدستورية للمضي قدما في العملية السياسية السورية.

وقال دي ميستورا إن تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري من كافة الأطراف ستكون بمثابة نقطة انطلاق لعملية التسوية السياسية للأزمة السورية، مشيرا إلى أن "هناك خيارا هاما لمساعدة السوريين وهو تنظيم عمل اللجنة الدستورية ...اللاجئون يحتاجون لضمانات لعملية التسوية السياسية".

وتابع: "أمامنا أسابيع مهمة من المشاورات التي يمكن أن تحيي العملية السياسية للحل في سوريا ... قائمة المشاركين في اللجنة الدستورية جاهزة على الطاولة"، لآفتا إلى أنه "سيقدم إحاطة لمجلس الأمن حول تطورات الحل السوري خلال جلسته في 20 سبتمبر الحالي برئاسة الولايات المتحدة".

وذكر دي ميستورا أنه سيلتقي في الـ11 من الشهر الحالي بالمسؤولين الروس والأتراك والإيرانيين في جنيف لبحث الأزمة السورية.

كما لفت إلى تنظيم اللقاءات بين السوريين في الفترة بين 11 و14 من الشهر الحالي، بغض النظر عما ستشهده إدلب.



