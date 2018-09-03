الأمن الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل

أفادت مراسلتنا في رام الله، بأن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني عند حاجز "المحول" بالقرب من كريات أربع، شمال شرق مدينة الخليل.

وقالت مصادر عبرية: إن "الأمن أطلق النار على فلسطيني بالقرب من البؤرة الاستيطانية (جفعات هأفوت)، بعد محاولته تنفيذ عملية طعن وتم قتله".

وأضافت، "لم تسجل أي إصابات في صفوف المستوطنين".

وأشار شهود عيان، إلى أن الجنود الإسرائيليين وضعوا جثة الشاب في كيس بلاستيكي أسود، ونقلوه بسيارة عسكرية إلى مكان مجهول.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الشاب الفلسطيني، هو وائل عبد الفتاح عبد الغني الجعبري (28 عاما) من سكان مدينة الخليل.

المصدر: RT + معا