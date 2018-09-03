طيران التحالف الدولي يشن غارة على بلدة هجين شرقي دير الزور

قتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" بغارة جوية للتحالف الدولي، اليوم الاثنين، على بلدة هجين شرقي دير الزور السورية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن اشتباكات عنيفة دارت بين عناصر "داعش"، و"قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، في قرية النملية بريف دير الزور.

واستهدف "داعش" مساء أمس الأحد بالصواريخ، رتلا عسكريا لـ"قسد"، أثناء مروره بقرية الحريجي، بريف دير الزور الشمالي ما دفع "قسد" إلى فرض حظر للتجوال في قرى خط الخابور، حتى صباح اليوم الاثنين.

المصدر: وكالات