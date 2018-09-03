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بالفيديو.. طفلة فلسطينية تتحدى سياجا إسرائيليا لبلوغ مدرستها

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. طفلة فلسطينية تتحدى سياجا إسرائيليا لبلوغ مدرستها
AFP ABBAS MOMANI
فلسطين- أرشيف
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة فلسطينية، أبت السماح لسياج عسكري إسرائيلي أن يحول بينها ومدرستها، ويحرمها من تحصيلها العلمي.

وقال نشطاء في تعليق على إصرار هذه الطفلة، إنها تضطر لتسلق السياج يوميا لتتمكن من الوصول إلى مدرستها، والعودة بنفس الطريقة إلى بيتها في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ولاقى الفيديو ردود فعل كبيرة ومطالبات على مواقع التواصل، تناشد الجهات الدولية التدخل لحفظ حقوق الأطفال الفلسطينيين في الوصول إلى مدارسهم.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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