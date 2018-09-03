تحالف البناء في البرلمان العراقي يتعهد بتنفيذ مطالب متظاهري البصرة

تعهد تحالف البناء الذي أعلن نفسه الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة بتنفيذ مطالب متظاهري البصرة، حسب وثيقة وقع عليها قادة في الكتلة كانت موجهة لسكان المحافظة.

وجاء في الوثيقة التي حصلت عليها RT: "نتعهد نحن رؤساء الكتل المنضوية في تحالف البناء، (تضم دولة القانون والفتح) الكتلة الأكبر في مجلس النواب وفق الدستور العراقي، بتبني مطالب جماهير البصرة ولاسيما مشكلتا المياه والبطالة، وعرضها أمام الحكومة الجديدة".

من جهته قال عضو الكتلة النائب حسن سالم لـRT: "سيكون موقفنا بارزا وقويا وغير قابل للتراجع بشأن مأساة البصرة، فلا يمكن للنائب أن يكون مهادنا ومتراجعا أمام حقوق الناس".

وشهدت بعض المحافظات العراقية وسط وجنوب البلاد خلال الشهرين الماضيين تظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير الماء والكهرباء، والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.

وتخللت التظاهرات في يوليو وأغسطس الماضيين، أعمال شغب واعتداءات أدت إلى مقتل 16 شخصا وجرح 50 آخرين من المدنيين، وحوالي 260 مصابا من قوات الأمن، وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة، واتهمت السلطات العراقية الـ"محرضين" بتصعيد التوتر في البلاد.

المصدر: RT