المسيرة البحرية السادسة تشق عباب البحر نحو غزة

أطلقت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة اليوم الأحد، المسيرة البحرية السادسة باتجاه الحدود الشمالية الغربية للقطاع.

وأفادت مراسلة RT بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة على زوارق الصيادين وزوارق كسر الحصار في بحر شمال غزة.

وأكدت على وجود إصابات بالاختناق بعد إطلاق زوارق إسرائيل قنابل الغاز تجاه المشاركين في التظاهرة البحرية السلمية .

وأوضحت هيئة الحراك الوطني خلال مؤتمر صحفي قبيل انطلاق المسيرة "رفضها التام لإجراءات الاحتلال لتحديده المنطقة العازلة ببحر قطاع غزة"، قائلة: "لن ترهبنا تهديداته المستمرة للصيادين، وسنتسمر بحراكنا".

وضمت المسيرة البحرية نحو 50 قاربا على متنها جرحى وطلاب، متضررون من الحصار المستمر منذ 12 عاما.

وطالبت الهيئة بضرورة وقف إسرائيل لإجراءاتها، ووقف الحصار المستمر على القطاع، داعية إلى رفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية في رام الله على قطاع غزة بشكل فوري وعاجل.

وأكد المتحدث باسم الهيئة خلال المؤتمر على "استمرار الحراك برا وبحرا، وسنفاجئ الجميع ما لم يحقق أهدافه".

وأطلقت هيئة الحراك الوطني عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن إسرائيل تعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.

المصدر: وكالات + RT