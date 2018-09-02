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المالكي: لن أرشح نفسي مجددا لرئاسة وزراء العراق

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المالكي: لن أرشح نفسي مجددا لرئاسة وزراء العراق
POOL New
نوري المالكي
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قال زعيم ائتلاف دولة القانون، ورئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي، إنه لن يرشح نفسه لمنصب رئيس الحكومة من جديد.

ونقل مكتب المالكي الإعلامي عنه قوله: "عندما أعلنت قبل سنوات أني لن أترشح لرئاسة الوزراء كنت جادا وعن رؤية لا زلت ملتزما بها وأظنها مصلحة، والآن أكرر قراري بعدم الترشح لهذا المنصب ولنفس الأسباب والرؤية".

وأضاف: "المالكي قدم الشكر لكل من حرص وكان لديه رغبة في أن يتصدى لهذه المسؤولية، وأنه سيكون سندا وعضدا لأي شخص يستلم هذا المنصب حتى يساهم في تصحيح الأوضاع وتحقيق المهام الوطنية".

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يذكر أن المالكي تسلم منصب رئيس وزراء العراق لحكومتين متتاليتين 2006 – 2014، وشغل منذ عام 2014 حتى الثلاثين من يونيو 2018 منصب نائب رئيس الجمهورية، وشغل منصب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية وترأس ائتلاف دولة القانون الذي يضم عدة كتل سياسية.

المصدر: RT

 

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