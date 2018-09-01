يهود العراق يطالبون بإعادة الجنسية لهم

طالب يهود من ذوي الأصول العراقية، حكومة بغداد بإعادة الجنسية لهم باعتبارها "سلبت" منهم قبل عقود، بعد أن اضطروا لترك البلاد خلال "التهجير القسري" الذي تعرضوا له القرن الماضي.

وطالب نائب رئيس الكونغرس اليهودي الأوروبي أدوين شكر، الحامل للجنسية البريطانية، باستعادة جنسيته العراقية في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دولي عن إبادة الإيزيديين من قبل تنظيم "داعش" احتضنته مدينة أربيل الشهر الماضي.

وقال شكر خلال اتصال هاتفي مع RT إنه "من حق اليهود العراقيين الذين أجبروا على ترك البلاد استرجاع حق المواطنة العراقية، ونحن نعمل على ذلك وسنتواصل مع الحكومة العراقية بهذا الخصوص".

وأضاف أن "الدعم المقدم من قبل العديد من العراقيين كان حافزا للإسراع بهذا الأمر، وهذا يسعدنا لأننا ما زلنا في قلوب بقية المكونات العراقية التي نريد العيش معها".

وتم تهجير يهود العراق بعد حرب 1948، في إطار قانون إسقاط الجنسية الذي سنته الحكومة العراقية في 9 آذار 1950، وعمل النظام السياسي الحالي على استثنائهم من الحصول على الجنسية العراقية، رغم إقرار قانون إعادة الجنسية لكل من أسقطت عنه.

المصدر: RT