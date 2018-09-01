السلطات السعودية تلقي القبض على مجموعة تستخدم التسويق الشبكي

ألقت السلطات السعودية القبض على شبكة QNET غير نظامية للتسويق الشبكي، تهدف لتغرير المتعاملين بالكسب السريع وجمع الأموال بطرق غير مشروعة وادعائها الاستثمار.

وبعد تلقيها بلاغا عن وجود تجمعات في عدة فنادق للتدريب على العمل في التسويق الشبكي QNET، تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار من الإيقاع بالشبكة، وباشر موظفو الضبط القضائي بالوزارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بالعاصمة الرياض أعمال البحث والتحري بعد تحديد وتأكيد موعد ومقر الاجتماع بالرغم من تغييره عدة مرات.

وضبطت السلطات مجموعة من 4 أشخاص، أحدهما من جنسية خليجية ومواطن ومواطنتان متورطون في التنسيق والترتيب المتمثل في حجز القاعات في الفنادق وتوجيه الدعوات لكسب أكبر عدد من المشاركين لتدريبهم للتسويق والمشاركة في التسويق الشبكي.

كما ضبطت مستندات تحوي بيانات وأرقام هواتف المشاركين، وبيانات أخرى تتعلق بالتسويق الشبكي QNET، وعلى الفور جرى تسليم المتورطين إلى الجهات الأمنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وقد منعت السعودية التسويق الشبكي، الذي يعتبر ضمن أنشطة إغراءات الكسب السريع التي تعتمد على الخداع والغش والتدليس، بموجب القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة والاستثمار، الذي نص على منع التسويق الشبكي أو الهرمي أو الإعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت.

المصدر: "الرياض"