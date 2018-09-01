الموريتانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية

يدلي ما يقارب المليون ونصف المليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات النيابية في موريتانيا، بمشاركة 98 حزبا وحركة سياسية.

وشهدت مكاتب التصويت إقبال كثيفا للمواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات وصفت بالحاسمة، كونها تأتي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المزمعة العام المقبل.

وأدلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بصوته في العاصمة نواكشوط، بينما أدلى قادة أحزاب المعارضة بأصواتهم في مكاتب مختلفة في أنحاء العاصمة.

وفي حال عدم حسم نتائج هذه الانتخابات من الجولة الأولى، سيتم عقد جولة ثانية في 15 من شهر سبتمبر الجاري.

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وتعتبر الانتخابات الحالية في موريتانيا محطة حاسمة في تاريخ البلد، حيث يسعى الحزب الحاكم للحصول على أغلبية برلمانية تسمح له بتمرير تعديل دستوري، ربما يعطي الفرصة للرئيس في زيادة عدد المأموريات والترشح للانتخابات العام المقبل.

وتتوزع لوائح الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات بواقع أكثر من ألف و500 لائحة للانتخابات البلدية، و161 لائحة جهوية، فيما بلغ عدد اللوائح المتنافسة في الانتخابات التشريعية 528 لائحة، بالإضافة إلى 87 لائحة للنساء.

ويسعى الرئيس الموريتاني إلى الفوز في الانتخابات، حيث يحظر الدستور في موريتانيا التجديد للرئيس لأكثر من ولايتين، وفي حال فوز حزبه في الانتخابات، فسيعكف على طرح تغيير النصوص القانونية والترشح من جديد، الأمر الذي ترفضه المعارضة.

المصدر: وكالات