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وفاة الإعلامي الأردني سعد السيلاوي

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وفاة الإعلامي الأردني سعد السيلاوي
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تناقلت وسائل الإعلام الأردنية اليوم السبت، نبأ وفاة الإعلامي الأردني المعروف سعد السيلاوي، بعد معاناة مع سرطان الحنجرة.

وشغل السيلاوي منصب مدير مكتب قناة العربية في عمّان منذ انطلاقتها وحتى إصابته بمرض السرطان عام 2012، وخضع بعدها للعلاج في مركز الحسين للسرطان في العاصمة عمّان، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أواخر أبريل 2013، لإجراء فحوصات بعد انتكاسة صحية تعرض لها.  

وفي 2013 أجريت عملية جراحية له لاستئصال الورم على يد فريق طبي متخصص ضم عددا من الأطباء السعوديين والكويتيين، وبإشراف مباشر من الطبيب روجر طابا، أحد أكبر المختصين في عمليات استئصال الحنجرة.

سعد السيلاوي، إحدى الشخصيات الإعلامية البارزة في العالم العربي، وكان يعمل مديرا إقليميا وكبير مراسلي قناة "العربية" في الأردن، وغطى قضايا مهمة وحساسة، وأجرى في تسعينيات القرن الماضي عندما كان يعمل في قناة "إم بي سي" عدة لقاءات حوارية مع العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال.

ولاقت قصة مرضه تعاطفا واسعا من العديد من المتابعين ورؤساء الدول، خاصة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي هنأه بسلامته في لقاء بعد تعافيه جزئيا، خلال مارس من العام 2017.

المصدر: وكالات

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