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غوتيريش يدعو دول العالم لدعم "الأونروا"

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غوتيريش يدعو دول العالم لدعم
Reuters Denis Balibouse
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لقرار واشنطن وقف تمويل "الأونروا" ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم للوكالة الأممية.

وجاءت دعوة غوتيريش في بيان نشره على موقع الأمم المتحدة الجمعة ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، الذي قال: "الأمين العام يدعو دولا أخرى للمساهمة في تعويض النقص المالي، لتتمكن "الأونروا" من مواصلة تقديم مساعداتها الحيوية".

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وأعلنت الإدارة الأمريكية الجمعة أنها لن تموّل بعد اليوم "الأونروا"، التي وصفتها بأنها "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه"، واتهمتها بأنها تزيد "إلى ما لا نهاية وبصورة مضخّمة" أعداد الفلسطينيين الذين تنطبق عليهم صفة اللاجئ.

المصدر: وكالات

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