قطر: 24 مروحية قتالية من طراز "أباتشي" تدخل الخدمة في جيشنا

أعلن الجيش القطري أنه سيتسلم 24 مروحية أمريكية من طراز "APACHE-64 ECO" في العام 2019، مشيرا إلى أن قطر هي الأولى عالميا في اقتناء هذه الطائرات بعد الولايات المتحدة.

قال ضابط "جناح الهليكوبتر-3" وضابط مشروع "صقر- 3" في الجيش القطري، العميد الركن غانم الشهواني، في حوار مع مجلة "الطلائع" التي تصدر عن القوات المسلحة، إن قطر وقعت عام 2014 اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة شملت اقتناء 24 طائرة مروحية من طراز "APACHE-64 ECO" على أن تدخل الخدمة نهاية 2019، وشمل الاتفاق شراء الطائرات والمعدات المصاحبة لها، وتدريب الأطقم الفنية والتقنية، والمنشآت بما فيها المشبهات.

وأوضح الشهواني أن اقتناء هذه الطائرات ضمن مسلسل التطوير والتحديث للقوات المسلحة القطرية عامة، وضمنها القوات الجوية الأميرية، ليشمل كافة المجالات التقنية والإنشائية والتسليحية والبشرية.

وأشار إلى أن حصول قطر على مروحيات "APACHE" المقاتلة يجعل الإمارة الدولة الأولى بعد الولايات المتحدة في اقتناء هذا النوع من الطائرات القتالية.

كما أشار الشهواني إلى أن هناك إمكانية لاقتناء 24 مروحية إضافية من هذا النوع، الأمر الذي "يدل على عمق علاقة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين قطر والولايات المتحدة"، وكذلك "الثقة المتبادلة بين الدولتين الصديقتين".

ولفت العسكري القطري إلى أن "APACHE-64 ECO" هي مروحية هجومية عالية التسليح، ذات ردود أفعال سريعة، بإمكانها أن تهاجم من مسافات قريبة أو في العمق، بحيث تكون قادرة على التدمير، والإخلال بقوات العدو، وهي قادرة على العمل ليلا ونهارا وفي جميع الظروف المناخية.

وأضاف أنها مسلحة بصواريخ "HELLFIRE" الخارقة للدروع وهي مجهزة بمدفع وصواريخ فعالة تجاه أنواع مختلفة من الأهداف، كما أنها قادرة على الصمود في المواجهات العنيفة.

المصدر: الطلائع