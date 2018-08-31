المعلم: ركزنا مع المسؤولين الروس على الشراكة الاستراتيجية ببعدها الاقتصادي

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الجمعة، إن المحادثات التي أجراها اليوم مع الجانب الروسي تركزت على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في بعدها الاقتصادي.

وأضاف المعلم لوكالة "سانا" أنه لمس تصميما روسيا للمساهمة في برامج إعادة الإعمار وإدارة عجلة الإنتاج في سوريا.

وتابع: الأصدقاء الروس عازمون على دعم جهود القوات المسلحة السورية لمكافحة الإرهاب في سوريا الرامية لإنهاء الأزمة في حين أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يسعى لعرقلة هذه الجهود وحماية "جبهة النصرة" كما سبق لها أن قدمت الحماية لتنظيم "داعش" من أجل إطالة أمد الأزمة ومن أجل الهيمنة على منطقة شرق الفرات، على حد تعبيره.

كما أعرب المعلم الذي وصل إلى موسكو أمس الخميس في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، عن ارتياحه لنتائج محادثاته مع المسؤولين الروس واصفا إياها بالمثمرة والبناءة بشقيها السياسي والاقتصادي.

المصدر: "سانا"