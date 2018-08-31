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الأزهر يوجه رسالة لإسرائيل

أخبار العالم العربي

الأزهر يوجه رسالة لإسرائيل
Sputnik
الجيش الإسرائيلي
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أعرب الأزهر عن إدانته الشديدة لقمع قوات الجيش الإسرائيلي لاحتجاجات أهالي منطقة جبل الريسان، غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأكد الأزهر الشريف، أن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، ويجب على المجتمع الدولي وهيئاته القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، لوقف سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي التي قطعت أوصال الضفة الغربية ونهبت مواردها.

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وشدد الأزهر الشريف، على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحرير أرضه ومقدساته.

وتحاول قوات الجيش الإسرائيلي إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات، من بينها جرح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، برصاصة مطاطية.

المصدر: الوطن  

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