دراسة تكشف عن مدينة عربية تعد الأكثر تلوثا في العالم

تصدرت القاهرة قائمة أكثر مدن العالم تلوثا، وتبعتها كل من مدينة دلهي الهندية والعاصمة الصينية بكين وموسكو الروسية ومدينة إسطنبول التركية، بحسب دراسة نشرها موقع فوربس.

وقام خبراء بمؤسسة "إيكو إكسبرت" الأمريكية بإعداد دراسة حول معدلات تلوث الهواء، وشملت القائمة أيضا كلا من مدينتي جوانجو وشنغهاي بالصين، وبوينس آيريس بالأرجنتين، بالإضافة إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وبين الدول العشر الأولى جاءت مدينة واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي لوس أنجلوس وحلت في المركز العاشر بعد المدن المذكورة سابقا.

على الجانب الآخر، أبرز التصنيف أن مدينة زيورخ السويسرية هي المدينة "الأكثر نقاء" على مستوى العالم.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فكافة أنواع التلوث لها تأثير على الصحة والحياة اليومية للأفراد حول العالم. كما أنه ووفقًا للمنظمة الأممية، هناك تسعة من 10 أشخاص حول العالم يستنشقون هواء ملوثا.

ووضع التقرير القاهرة على رأس قائمة المدن الأكثر تلوثًا في العالم، حيث جاءت الأسوأ فيما يخص نسب التلوث بأشكاله سواء الهواء أو البصري أو الضوضائي.

وبحسب التقرير في المؤسسة الأمريكية فإن سكان القاهرة يستنشقون الهواء الملوث بدرجة أكثر خطورة بمعدل 11.7 مرة مقارنة بالمعدلات الآمنة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

المصدر: Forbes