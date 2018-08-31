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أسرة وزير دفاع نظام صدام تطالب بنقله

أخبار العالم العربي

أسرة وزير دفاع نظام صدام تطالب بنقله
Reuters
سلطان هاشم أحمد خلال محاكمته
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طالبت أسرة سلطان هاشم أحمد آخر وزير دفاع عراقي في عهد صدام حسين، اليوم الجمعة، بنقله من سجن الناصرية جنوبي البلاد إلى العاصمة بغداد.

وقال بيان صادر عن المشروع الوطني العراقي تلقت RT نسخة منه إن "رئيس المشروع جمال الضاري التقى أسرة هاشم المعتقل حاليا في سجن الناصرية".

وأضاف البيان أن "أسرة هاشم طالبت بتسهيل إجراءات الزيارة للسجن ونقله إلى بغداد"، داعيا إلى "إعادة النظر بقضيته ومنحه عفوا خاصا بسبب كبر سنه ووضعه الصحي الصعب".

يذكر أن سلطان هاشم أحمد، الذي تولى منصب وزير الدفاع في العراق من 1995 إلى 2003، اعتقل في سبتمبر 2003، وتمت محاكمته بعد ذلك على تهم نفاها أمام القضاء، وصدر عليه حكم بالإعدام لم ينفذ بعد. 

المصدر: RT

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