الإمارات تصدر بيانا بشأن "السوبر سفير" في بغداد

علقت السفارة الإماراتية في بغداد غاضبة على نشر تقارير إعلامية بشأن نشاط السفير الإماراتي لدى العراق حسن أحمد الشحي ضمن ملف "الإمارات ليكس" اتهمت الشحي بالتجسس على مسؤولين عراقيين.

وأصدر المكتب الإعلامي للسفارة الإماراتية في بغداد الخميس بيانا فند فيه محتوى مقال نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية أمس الأربعاء تحت عنوان "السوبر سفير" في بغداد.. على خطى السبهان!"

وقالت السفارة إن المقال تضمن "فبركات وأضاليل تفتقر إلى الصدق والمصداقية"، متهمة الصحيفة بمحاولة تشويه الدور الدبلوماسي الذي تقوم به السفارة الإماراتية في بغداد، "خدمة لمصالح أطراف معروف ولاؤها وغاياتها".

كما اتهمت قطر بالوقوف وراء تلك الهجمة الإعلامية والاستغلال للساحة اللبنانية "من أجل تحقيق الاستهداف في بلد مفتوح إعلاميا".

وأكدت أن "حملة التعتيم على الحقائق ودس الأخبار المغلوطة، والذي عرفت به صحيفة "الأخبار" سيعزز سياسة الإمارات ومصداقية توجهها أمام أخبار كاذبة تفتقد للمهنية والأخلاق الإعلامية المطلوبة".

وقالت السفارة إن الاستمرار بنشر الأخبار الكاذبة ضمن ما يسمى ملف "الإمارات ليكس" لن يكون إلا دافعا جديدا للاستمرار على نفس النهج والسياسة.

وأكد السفارة أن سعي قطر عبر أدواتها الإعلامية إلى تطاول الإمارات يعبر عن "سياستها المأزومة بعدما اتضح دعم الدوحة للتطرف والتكفير".

وحث البيان جميع العاملين بوسائل الإعلام على توخي الحيطة وأخذ معايير المصداقية في سلم أولويات ما ينشر.

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية