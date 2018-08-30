مصدر عسكري يكشف سبب وفاة طالبين ضابطين في الكويت

كشف مصدر عسكري كويتي لصحيفة "الرأي" سبب وفاة طالبين ضابطين من الدفعة 46 بكلية علي الصباح العسكرية مؤخرا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر عسكري إن "سبب وفاة الطالبين الضابطين هديب السوارج وفالح العازمي وإصابة ثلاثة آخرين يعود إلى تعرضهم لإجهاد بدني".

وأضافت المصدر أن الطلاب الضباط قضوا وقتا طويلا ليومين متتاليين في التدريب تحت أشعة الشمس في الميدان، ما جعلهم يشكون من التعب والإرهاق الشديدين، ونقلوا إلى المستشفى.

وأفاد المصدر بأن الحالة الصحية لأحد الطلاب الثلاثة الذين لا يزالون على قيد الحياة، غير مستقرة، ويعتمد على الأجهزة في التنفس وتفعيل نشاط الكلى، بعد تعطل إحدى الكليتين عن العمل.

أما الطالبين الآخرين، فقد شهدا تحسنا ملحوظا ويمكن أن يغادرا العناية المركزة خلال اليومين المقبلين.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي نعت الطالبين الضابطين اللذين توفيا أول أمس.

وذكرت وزارة الدفاع أن جهات الاختصاص باشرت تحقيقا بالواقعة للوقوف على أسباب الوفاة.

المصدر: صحيفة الرأي الكويتية