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التحالف الدولي يعترف بقتل أكثر من ألف مدني في سوريا والعراق

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي يعترف بقتل أكثر من ألف مدني في سوريا والعراق
Reuters
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اعترف التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة بأن طائراته قتلت أكثر من ألف مدني في سوريا والعراق.

وجاء في تقرير شهري جديد نشره التحالف اليوم الخميس أن "ما لا يقل عن 1061 مدنيا قتلوا عن غير قصد جراء غارات التحالف منذ انطلاق عملية العزم الصلب" في أغسطس 2014. فيما لا يزال قرابة 216 تقريرا بشأن تسبب التحالف بسقوط الضحايا المدنيين قيد الدراسة.

لكن عدد القتلى هذا أقل بكثير من البيانات التي جمعتها مجموعات حقوقية. وتقدر تلك المجموعات، بينها Airwars وAmnesty International عدد القتلى المدنيين بالآلاف.

كما اعترف التحالف بقتل 3 مدنيين على الأقل في يوليو الماضي، ورفض 15 تقريرا آخر حول الضحايا المدنيين لاعتبار أنها تفتقر إلى المصداقية.

المصدر: RT + وكالات

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