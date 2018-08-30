أقصى العقوبات بانتظاره.. سائق سعودي يقوم بالتفحيط والسلطات تطيح به (صور+فيديو)

تمكنت إدارة المرور في منطقة جازان جنوب السعودية من الإطاحة بقائد مركبة رباعية الدفع كرر ممارسة التفحيط ولم يستجب لأوامر الدوريات.

وقال المرور السعودي في تغريدة نشرها مساء اليوم الخميس على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن عناصر الإدارة في منطقة جازان أحالوا قائد المركبة من نوع "الجيب" إلى هيئة الفصل "لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور لقاء تكرار مخالفة التفحيط وعدم التوقف لدوريات المرور".

مرور منطقة جازان يحيل قائد المركبة (الجيب) إلى هيئة الفصل لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور لقاء تكرار مخالفة التفحيط وعدم التوقف لدوريات المرور، حيث تم القبض عليه بالتنسيق مع البحث الجنائي بشرطة المنطقة #المرور_السعوديpic.twitter.com/FhdcmVXsh6 — #المرور_السعودي (@eMoroor) 30 августа 2018 г.

وأوضح المرور السعودي في بيانه المقتضب أنه "تم القبض عليه بالتنسيق مع البحث الجنائي بشرطة المنطقة".

مرور #جازان يطيح بقائد مركبة قام بممارسة التفحيط ولم يستجب لنداءات رجال المرور على الرغم من طلقات النار التحذيرية، وتحيله إلى هيئة الفصل لتطبيق العقوبات بحقه. pic.twitter.com/QPhBBql7zk — هاشتاق السعودية (@HashKSA) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨

المصدر: تويتر + وسائل إعلام سعودية