شاب سوري يتعرض للضرب المبرح في ألمانيا

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن شابا سوريا (20 عاما) تعرض لضرب مبرح من قبل متعصبين مجهولين في متنزه بمدينة فيسمار شمال ألمانيا، نقل على أثره إلى المستشفى.

ونقلت وسائل الإعلام عن الشرطة الألمانية قولها، إن "الشاب تعرض للاعتداء عليه من قبل 3 أشخاص بدافع العداء للأجانب، عندما كان عائدا في وقت متأخر الأربعاء، وطرحه المهاجمون أرضا، وضربه أحدهم بسلسلة حديدية، ثم لاذ الجناة بالفرار".

وأضافت الشرطة، بأن الشاب نقل إلى المستشفى وهو يعاني من كسر في الأنف ورضوض وكدمات في الجزء العلوي من جسده.

المصدر: وكالات