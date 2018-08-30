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الحوثيون يطلقون الصاروخ رقم 184.. والدفاعات السعودية تعترضه

أخبار العالم العربي

الحوثيون يطلقون الصاروخ رقم 184.. والدفاعات السعودية تعترضه
www.mod.gov.sa
وحدة من قوات الدفاع الجوي السعودية
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أعلن التحالف العربي في اليمن، اعتراض قوات الدفاع الجوي للتحالف صاروخا باليستيا، أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران جنوب غربي السعودية.

وأشار التحالف في بيان، إلى إن "الصاروخ أطلق بطريقة متعمدة، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، في مدينة نجران، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض الصاروخ وتدميره، دون أن يتسبب بوقوع ضحايا"، موضحا أن "الصاروخ أطلق من محافظة عمران في اليمن".

وانتقد التحالف الحوثيين، مشيرا إلى أن الأمر يعتبر خرقا واضحا وصريحا للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231)، وأن هدف جماعة "أنصار الله" تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي.

يذكر أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن وصل إلى 183 صاروخا.

المصدر: وكالات 

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