الخارجية الروسية: وليد المعلم يبحث في موسكو التسوية السياسية وعودة اللاجئين

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوزير سيرغي لافروف سيبحث في موسكو اليوم مع نظيره السوري وليد المعلم التسوية السياسية في سوريا وقضية عودة اللاجئين.

وقالت زاخاروفا في إيجاز صحفي اليوم الخميس، إن لافروف والمعلم سيركزان على سير تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، "لا سيما تلك المتعلقة بتشكيل وبدء عمل لجنة صياغة الدستور في جنيف بمساعدة المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا، علما بأن الحكومة السورية والمعارضة قدمتا قوائم مرشحي الجانبين لعضوية اللجنة الدستورية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الظروف تهيأت في سوريا لتحقيق نقلة نوعية نحو الأفضل والعودة إلى النشاط الاقتصادي والقضاء نهائيا على الإرهابيين.

وشددت المتحدثة على أن الاستفزازات الغربية والعدوان العسكري المحتمل على سوريا ستمثل ضربة قوية ليس لجهود التسوية السياسية في البلاد فحسب، بل وللأمن العالمي عامة، منوهة بأن العدوان المحتمل هو لعب بالنار يصعب التنبؤ بتداعياته.

وحسب زاخاروفا، فإن الأمر يبدأ بتصريحات غربية استباقية تدّعي "احتمال لجوء نظام بشار الأسد لاستخدام السلاح الكيميائي" وتدعو لمنعه، وبعد ذلك يمكن انتظار استفزاز كيميائي إما باستخدام حقيقي للمواد السامة، أو من خلال تدبير مسرحية هجوم كيميائي.. والمرحلة النهائية تكون ضربة بالقنابل والصواريخ ضد أهداف عسكرية وأهداف أخرى في سوريا".

وقالت المتحدثة: "هذه العملية انطلقت، ومن المخطط تغطيتها بشكل واسع في وسائل الإعلام"، محذرة من أنه بإمكان واشنطن وحلفائها زيادة عداد قواتها في محيط سوريا خلال 24 ساعة بما يكفي لإنزالهم ضربة على دمشق.

وأكدت زاخاروفا أن دمشق لم تعد قادرة على استخدام الأسلحة الكيميائية، إذ تم إتلاف ترسانتها الكيميائية بالكامل في وقت سابق.