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طرابلس الليبية.. 26 قتيلا وعشرات الجرحى حصيلة طرف واحد فقط

أخبار العالم العربي

طرابلس الليبية.. 26 قتيلا وعشرات الجرحى حصيلة طرف واحد فقط
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أفاد مراسل RT في العاصمة الليبية طرابلس نقلا عن مصدر طبي، بأن حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة جنوب المدينة بلغت 26 قتيلا و75 جريحا في صفوف الوحدات العسكرية المدافعة عن طرابلس.

في حين لم يتضح حتى الآن عدد القتلى والمصابين في صفوف اللواء السابع المهاجم الذي ينقل جرحاه إلى مستشفيات خارج العاصمة طرابلس منذ اندلاع الاشتباكات فجر الاثنين الماضي.

وذكر المصدر الطبي أيضا أن حصيلة الضحايا في صفوف المدنيين بلغت 15 قتيلا، وأكثر من 50 جريحا، مشيرا إلى مقتل سيدة وطفليها أمس في منطقة خلة الفرجان التي شهدت اشتباكات عنيفة بهدف السيطرة على معسكر اليرموك، تخللها قصف لطيران الجيش التابع لحكومة الوفاق الوطني.

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هذا، وأعلن أمس عن اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه لم يصمد طويلا كما أظهرت مقاطع فيديو، استعادة قوة تابعة للتشكيلات الأمنية في طرابلس معسكر اليرموك من سيطرة اللواء السابع، الذي استعاد هذه الثكنة لاحقا، كما أظهرت مقاطع فيديو منشورة على الإنترنت.

المصدر: RT

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