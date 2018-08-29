لودريان: نأمل بالحوار مع روسيا وتركيا حول سوريا

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن أمله في الحوار بين الدول الغربية وبين روسيا وإيران حول سوريا.

وقال لودريان خلال اجتماعه مع السفراء الفرنسيين لدى الدول الأجنبية، الذي انعقد في باريس: "على الصعيد السياسي أثبتنا مع الولايات المتحدة رؤية مشتركة في إطار ما يسمى بـ "المجموعة الصغيرة".

وتابع: "ولدينا قناعة مشتركة بأنه من الضروري لفتح الطريق أمام عودة السلام وسحب القوات الأجنبية، أن تتخذ إجراءات لتعزيز الثقة وإصلاح دستوري يضمن وضعا حياديا من أجل التحضير للانتخابات التي سيستطيع المشاركة فيها كافة السوريين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون".

وأضاف: "نريد أن تكون هذه المنصة أرضية لحوار أوسع، يشمل روسيا وتركيا".

وجدير بالذكر أن "المجموعة الصغيرة" التي تحدث عنها لودريان تضمن كلا من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسعودية والأردن.

المصدر: نوفوستي