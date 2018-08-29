غوتيريش يحذر من كارثة إنسانية في إدلب

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء احتمال كارثة إنسانية في محافظة إدلب السورية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن غوتيريش حذر من "الخطر المتزايد لوقوع كارثة إنسانية في حال كانت هناك عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب".

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وأضاف أن غوتيريش يعيد إلى الأذهان بأن أي استخدام للسلاح الكيميائي غير مقبول. كما دعا الأمين العام الحكومة السورية وكافة الأطراف الأخرى إلى ضبط النفس وحماية المدنيين.

وكذلك دعا غوتيريش الدول الضامنة لعملية أستانا للتسوية السورية إلى تكثيف جهودها لإيجاد حل سلمي في إدلب، مشيرا إلى أنها منطقة خفض التصعيد الأخيرة في سوريا.

المصدر: وكالات