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العاهل السعودي وولي العهد يوجهان رسالة إلى أردوغان

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي وولي العهد يوجهان رسالة إلى أردوغان
Reuters
الملك سلمان وأردوغان
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بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة الذكرى الـ 96 لـ"عيد النصر" في تركيا.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أعرب الملك سلمان وولي العهد في برقيتين "عن التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة  للرئيس أردوغان، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا بالمزيد من التقدم والإزدهار".

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ويعتبر عيد النصر، ويوم القوات المسلحة، عيدا وطنيا في الجمهورية التركية، وجمهورية شمال قبرص التركية؛ حيث تحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات، التي أحرزها الجيش التركي، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، على قوات الحلفاء، والجيوش اليونانية الغازية، بتاريخ 30 أغسطس 1922.

المصدر: وكالات

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