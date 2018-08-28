 
مباشر

مسؤول إيراني: قمة بوتين وروحاني وأردوغان حول سوريا تنعقد في تبريز يوم 7 سبتمبر

أخبار العالم العربي

مسؤول إيراني: قمة بوتين وروحاني وأردوغان حول سوريا تنعقد في تبريز يوم 7 سبتمبر
wikimedia.org/ Hoseinb007
تبريز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kphu

أعلن حاكم محافظة أذربيجان الشرقية في إيران، مجيد خدا بخش، أن القمة الثلاثية الروسية الإيرانية التركية حول الأزمة السورية ستنعقد في مدينة تبريز.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن بخش قوله اليوم الثلاثاء إن الاجتماع بين الرؤساء الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني، حسن روحاني، والتركي، رجب طيب أردوغان، سيجري في تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية، يوم 7 سبتمبر المقبل.

وأضاف محافظ أذربيجان الشرقية أن بوتين وأردوغان "سيحلان ضيفين على أهالي تبريز باعتبارها عاصمة السياحة في العالم الإسلامي عام 2018"، مشيرا إلى أن روحاني سيحضر كضيف.

ولفت بخش إلى أن القمتين السابقتين لرؤساء الدول الـ3 حول سوريا عقدتا في مدينة سوتشي الروسية وإسطنبول التركية، وتطرقتا إلى بحث قضايا مكافحة الارهاب وعملية السلام والحوار في سوريا.

المصدر: مهر

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ربح 12 جهاز آيفون في ضربة واحدة!