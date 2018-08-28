مسؤول إيراني: قمة بوتين وروحاني وأردوغان حول سوريا تنعقد في تبريز يوم 7 سبتمبر

أعلن حاكم محافظة أذربيجان الشرقية في إيران، مجيد خدا بخش، أن القمة الثلاثية الروسية الإيرانية التركية حول الأزمة السورية ستنعقد في مدينة تبريز.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن بخش قوله اليوم الثلاثاء إن الاجتماع بين الرؤساء الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني، حسن روحاني، والتركي، رجب طيب أردوغان، سيجري في تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية، يوم 7 سبتمبر المقبل.

وأضاف محافظ أذربيجان الشرقية أن بوتين وأردوغان "سيحلان ضيفين على أهالي تبريز باعتبارها عاصمة السياحة في العالم الإسلامي عام 2018"، مشيرا إلى أن روحاني سيحضر كضيف.

ولفت بخش إلى أن القمتين السابقتين لرؤساء الدول الـ3 حول سوريا عقدتا في مدينة سوتشي الروسية وإسطنبول التركية، وتطرقتا إلى بحث قضايا مكافحة الارهاب وعملية السلام والحوار في سوريا.

المصدر: مهر