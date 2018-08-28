صورة نادرة تجمع العقيد معمر القذافي وعبد ربه منصور هادي في بريطانيا

تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي، التقطت في بريطانيا عام 1966.

ويظهر في هذه الصورة النادرة أيضا رفيق القذافي ووزير دفاعه، أبو بكر يونس، الذي قتل خلال قصف رتل القذافي في ضواحي سرت عام 2011، في نفس اليوم الذي شهد مقتل القذافي بعد أسره بطريقة بشعة.

ويقف في الصورة على يسار القذافي، سالم أحمد مسيبع، الذي أصبح من كبار القادة العسكريين اليمنيين، وقد توفى عام 2015 بالسعودية بعد صراع طويل مع المرض.

هذه الشخصيات الليبية واليمنية تعارفت خلال دورة للغة الإنجليزية في بلدة ﺑﻴﻜﻨﺴﻔﻴﻠﺪﺍ ببريطانيا في ستينيات القرن الماضي.

يذكر أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كان أرسل في بعثة عام 1966 إلى بريطانيا، حيث اجتاز ثلاث دورات، واحدة في اللغة الإنجليزية بإحدى مدارس الجيش البريطاني المتخصصة، والثانية دورة اتصالات، وأخرى خاصة بالمشاة.

لا يُعرف الكثير عن الفترة التي قضاها القذافي في بريطانيا، إلا أن صورة له وهو يتجول في شوارع العاصمة البريطانية لندن بالزي التقليدي الليبي قبل وصوله إلى السلطة، كانت علامة وحيدة بارزة عن تلك الرحلة.

المصدر: RT