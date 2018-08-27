الأردن: عودة اللاجئين السوريين "حتمية"

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقاء مع المفوض السامي الأممي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في عمان، أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين وأن ذلك أمر حتمي.

وقال الصفدي بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن المملكة تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وهو أمر حتمي، داعيا إلى تكاتف جهود جميع الأطراف لتحقيق ذلك.

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وأكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء اللاجئين من أجل ضمان استمرارية الخدمات الحيوية المقدمة لهم، مشيرا إلى أن المملكة تجاوزت طاقتها الاستيعابية.

وجاءت هذه التصريحات فيما لا تزال الحدود الأردنية السورية مغلقة منذ سنوات بما في ذلك "المعابر الإنسانية"، وقد أكد الصفدي مطلع الشهر الحالي أن المملكة ستعيد فتح الحدود عندما تسمح الظروف السياسية والميدانية بذلك.

من جهته، أشاد غراندي بالدور الكبير الذي يقوم به الأردن في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين، مؤكدا حرص المفوضية على مواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة وبما يسهم في التخفيف من آثار أزمة اللجوء.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون شخص منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.

المصدر: أ ف ب