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بوتفليقة يجري فحوصات طبية في سويسرا

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بوتفليقة يجري فحوصات طبية في سويسرا
AFP RYAD KRAMDI
عبد العزيز بوتفليقة
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أعلنت رئاسة الجمهورية في الجزائر أن رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة غادر البلاد اليوم الاثنين إلى جنيف السويسرية لإجراء "فحوصات طبية دورية".

ولم يكشف البيان عن موعد عودة بوتفليقة إلى بلاده وأي تفاصيل أخرى حول الفحوصات التي سيجريها في جنيف الرئيس البالغ من العمر 81 عاما.

ويعاني بوتفليقة منذ سنوات من مشاكل صحية ملموسة، بما فيها جلطة دماغية، وهو يتنقل باستخدام كرسي متحرك، ولم يظهر إلا في حالات نادرة للغاية أمام الجمهور وعدسات الكاميرات أثناء ولايته الرئاسية الرابعة، ما أثار شائعات بأن البلاد تدار في الواقع من قبل كبار المسؤولين المقربين من الرئيس.

وعبر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى في يونيو الماضي عن ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، بينما بعث 14 شخصية وطنية جزائرية مرموقة إلى الرئيس برسالة مفتوحة دعوه فيها إلى الامتناع عن هذه الخطوة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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