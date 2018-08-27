وفاة الفنان المصري عمر ناجي

توفي صباح اليوم، الاثنين، الفنان المصري عمر ناجي، بعد صراع مع المرض، في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، وسيتم دفن جثمانه هناك، حسبما أعلنت ابنة شقيقه، عبرصفحتها على موقع فيسبوك.

عمر ناجي ممثل ومخرج، قضى طفولته المبكرة وصباه في ربوع الصعيد، وأنهى دراسته المتوسطة وعامه الأول في كلية الطب بأسيوط.

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وترك كلية الطب في العام الثاني، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل أثناء دراسته بفرقة يوسف وهبي، كبطل للعديد من مسرحياته منها "الأخرس" و"بنت الهوى".

ليلتحق بعدها بالمسرح القومي، ويقوم ببطولة مسرحية "مقالب عطيات"، ثم اكتشفه المنتج رمسيس نجيب، وقدمه في فيلم "حتى آخر العمر"، وبعد ذلك شارك في العديد من الأفلام والأعمال التلفزيونية، من أبرزها "الأخرس، ذئاب الجبل، الأخطبوط".

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وكتب عام 2006 فيلما قصيرا بعنوان "ايزيدورا".

يذكر أن عمر ناجي هو الزوج الرابع والأخير للفنانة الراحلة زبيدة ثروت.

المصدر: صحيفة الشروق المصرية