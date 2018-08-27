 
مباشر

وفاة الفنان المصري عمر ناجي

أخبار العالم العربي

وفاة الفنان المصري عمر ناجي
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpdw

توفي صباح اليوم، الاثنين، الفنان المصري عمر ناجي، بعد صراع مع المرض، في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، وسيتم دفن جثمانه هناك، حسبما أعلنت ابنة شقيقه، عبرصفحتها على موقع فيسبوك.

عمر ناجي ممثل ومخرج، قضى طفولته المبكرة وصباه في ربوع الصعيد، وأنهى دراسته المتوسطة وعامه الأول في كلية الطب بأسيوط.

elcinema
الفنان عمر ناجي

وترك كلية الطب في العام الثاني، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل أثناء دراسته بفرقة يوسف وهبي، كبطل للعديد من مسرحياته منها "الأخرس" و"بنت الهوى".

الفنان الراحل عمر ناجي

ليلتحق بعدها بالمسرح القومي، ويقوم ببطولة مسرحية "مقالب عطيات"، ثم اكتشفه المنتج رمسيس نجيب، وقدمه في فيلم "حتى آخر العمر"، وبعد ذلك شارك في العديد من الأفلام والأعمال التلفزيونية، من أبرزها "الأخرس، ذئاب الجبل، الأخطبوط".

masrawy
الفنان المصري عمر ناجي

وكتب عام 2006 فيلما قصيرا بعنوان "ايزيدورا".

يذكر أن عمر ناجي هو الزوج الرابع والأخير للفنانة الراحلة زبيدة ثروت.

المصدر: صحيفة الشروق المصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بث مباشر للفرعون صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.. شاهد ماذا يقول عن أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم