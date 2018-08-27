الرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد في 3 سبتمبر

أفاد مرسوم صادر عن الرئيس العراقي فؤاد معصوم يوم الاثنين بأنه دعا البرلمان الجديد للانعقاد في الثالث من سبتمبر ممهدا بذلك الطريق أمام النواب لتشكيل حكومة جديدة.

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وقال مكتب الرئيس العراقي في بيان إن معصوم أجرى حوارات عديدة ومعمقة مع كافة القوى السياسية بشأن الإسراع في حسم تفاهماتها السياسية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انعقاد المجلس وما تليها من اختيار لرئيس المجلس ونائبيه وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة.

وكان فؤاد معصوم قد أكد أنه سيوجه بانعقاد البرلمان الجديد في توقيته الدستوري المحدد، داعيا الحكومة والبرلمان المقبلين إلى تكريس كافة الجهود لتحقيق الإصلاحات الفعلية.

ودعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في وقت سابق، رئيس الجمهورية للمباشرة بدعوة مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد للبدء بإجراءات انتخاب رؤساء البرلمان والجمهورية والحكومة.

وقال العبادي خلال كلمة بمناسبة مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات: "بعد إعلان المحكمة الاتحادية مصادقتها على نتائج انتخابات مجلس النواب أتقدم بالشكر لأبناء الشعب العراقي على إنجاز استحقاق الانتخابات الدستورية، وكل من أسهم في إنجاح العملية الانتخابية وحسم وإنهاء عمليات العد والفرز، وكذلك إعلان النتائج النهائية للانتخابات".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم 19 أغسطس مصادقتها على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في دورته الرابعة.

المصدر: رويترز