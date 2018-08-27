 
مباشر

خبير لـRT: ألفا عنصر من داعش ما زالوا داخل العراق

أخبار العالم العربي

خبير لـRT: ألفا عنصر من داعش ما زالوا داخل العراق
AP
قوات الأمن العراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpb7

كشف الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، هشام الهاشمي، اليوم الاثنين، عن وجود ألفي عنصر ينتمون لتنظيم "داعش" ما زالوا يتنقلون داخل الأراضي العراقية.

وقال الهاشمي خلال حديث لـRT: يتجول عناصر تنظيم داعش، في أربعة مثلثات صحراوية وجبلية، في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى، ويعتمد هؤلاء على الأنفاق التي حفروها أثناء سيطرتهم على تلك المحافظات".

وأضاف أن "الألفي مقاتل التابعين لتنظيم داعش ما زالوا يشكلون خطراً على القوات الأمنية العراقية والحشود التابعة لها، بالإضافة إلى الخطر الكبير على المدنيين".

وأشار الهاشمي إلى أن "أولويات داعش في عملياته تبدأ باستهداف عناصر الحشد الذين ينتمون للمناطق التي يتواجد فيها، ثم عناصر الحشد العشائري، ثم الحشد الشعبي، ثم القوات الأمنية، فالمدنيين".

وتابع "في المثلثات التي يتجول فيها تنظيم داعش بين محافظات تواجده، يقتل يومياً ما بين شخص إلى سبعة أشخاص، وصار هذا معدلا يوميا بعمليات إرهابية كبيرة أو باستهدافات صغيرة".

وفي الثالث عشر من أغسطس الحالي، ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن تنظيم "داعش" ما زال لديه ما يتراوح بين 20 ألفا و30 ألف مقاتل في سوريا والعراق، على الرغم من التقدم العسكري الذي تحقق ضد ذلك التنظيم.

المصدر: RT

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

برأيك، هل قرر الغرب تنفيذ ضربة ضد سوريا تحت ذريعة هجوم كيماوي "افتراضي"؟