خبير لـRT: ألفا عنصر من داعش ما زالوا داخل العراق

كشف الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، هشام الهاشمي، اليوم الاثنين، عن وجود ألفي عنصر ينتمون لتنظيم "داعش" ما زالوا يتنقلون داخل الأراضي العراقية.

وقال الهاشمي خلال حديث لـRT: يتجول عناصر تنظيم داعش، في أربعة مثلثات صحراوية وجبلية، في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى، ويعتمد هؤلاء على الأنفاق التي حفروها أثناء سيطرتهم على تلك المحافظات".

وأضاف أن "الألفي مقاتل التابعين لتنظيم داعش ما زالوا يشكلون خطراً على القوات الأمنية العراقية والحشود التابعة لها، بالإضافة إلى الخطر الكبير على المدنيين".

وأشار الهاشمي إلى أن "أولويات داعش في عملياته تبدأ باستهداف عناصر الحشد الذين ينتمون للمناطق التي يتواجد فيها، ثم عناصر الحشد العشائري، ثم الحشد الشعبي، ثم القوات الأمنية، فالمدنيين".

وتابع "في المثلثات التي يتجول فيها تنظيم داعش بين محافظات تواجده، يقتل يومياً ما بين شخص إلى سبعة أشخاص، وصار هذا معدلا يوميا بعمليات إرهابية كبيرة أو باستهدافات صغيرة".

وفي الثالث عشر من أغسطس الحالي، ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن تنظيم "داعش" ما زال لديه ما يتراوح بين 20 ألفا و30 ألف مقاتل في سوريا والعراق، على الرغم من التقدم العسكري الذي تحقق ضد ذلك التنظيم.

المصدر: RT