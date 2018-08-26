إسرائيل تعيد فتح معبر بيت حانون مع قطاع غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم الأحد، أن معبر بيت حانون شمال قطاع غزة سيُفتح يوم الاثنين بعد أسبوع من إغلاقه، وفق بيان لمكتبه.

وأورد البيان أن معبر بيت حانون، الوحيد المخصص للأفراد بين قطاع غزة وإسرائيل، سيعاد فتحه استنادا إلى الهدوء السائد على طول الحدود.

وأغلق المعبر في 19 أغسطس في ضوء استمرار التظاهرات العنيفة على طول الحدود بحسب السلطات الإسرائيلية.

ويتعرض قطاع غزة لحصار إسرائيلي شديد منذ 10 أعوام، كما أن حدوده مع مصر مغلقة غالبا.

وتحاول مصر والأمم المتحدة منذ أسابيع التوصل إلى هدنة دائمة بين حركة حماس التي تسيطر على القطاع وإسرائيل بعد أشهر من التوتر والعنف.

وتشهد الحدود بين القطاع وإسرائيل منذ 30 مارس تظاهرات للفلسطينيين ومواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، قتل فيها 172 فلسطينيا على الأقل بنيران معادية، فيما قتل جندي إسرائيلي في العشرين من يوليو 2018.

جدير بالذكر أن إسرائيل وحماس خاضتا ثلاث حروب منذ عام 2008.

المصدر: أ ف ب