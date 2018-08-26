شركة "Olive Group" البريطانية تنفي تورطها في الاستفزاز المحتمل بسوريا

نفت شركة "Olive Group" العسكرية البريطانية الخاصة تصريحات وزارة الدفاع الروسية بشأن تورط الشركة في الإعداد المحتمل للقيام باستفزاز باستخدام الكيميائي في سوريا.

وقالت مديرة التسويق في الشركة، سوزان بينر: "إن "Olive Group" ليست متورطة (في ذلك)".

ونقلت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت عن مصادرها أن الإرهابيين مروا بفترة تدريب بمشاركة شركة "Olive Group" العسكرية البريطانية الخاصة وهم يرتدون زي عناصر "الخوذ البيضاء" وسيشاركون في القيام باستفزاز كيميائي مفتعل جديد في سوريا، سيستخدم فيما بعد حجة من أجل اتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة، الأمر الذي ستستغله الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتوجيه ضربة جديدة إلى المنشآت الحكومية في الأراضي السورية.

المصدر: نوفوستي