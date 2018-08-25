نشطاء: قتلى وجرحى جراء الاقتتال بين مسلحين في عفرين السورية

أكد نشطاء سوريون أن حالة من التوتر تسود مدينة عفرين شمال البلاد قرب الحدود مع تركيا على خلفية تجدد الاقتتال بين الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة.

وسجّل نشطاء من "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، مساء أمس الجمعة اندلاع اشتباكات في حي المحمودية بعفرين، بين عناصر من فصيل "أحرار الشرقية" المعارضة ومسلحين متهمين بالانتماء إلى "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري، مع تضارب الأنباء في مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب الخلاف.

وأفاد المرصد بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين على الأقل من "أحرار الشرقية" ووقوع إصابات من الطرفين، ولا يزال الوضع متوترا في المنطقة حتى اللحظة.

في غضون ذلك، ذكر النشطاء أن عشرات الأشخاص معظمهم من مسلحي فصائل "درع الفرات" المدعومة تركيا، نظموا أمس وقفة احتجاجية في منطقة الفيلات بعفرين، لإجبار قائد فصيل "لواء السلطان سليمان شاه" المدعو محمد الجاسم على تحمل المسؤولية، بعد انتشار تسجيل مصور لامرأة تتهمه فيه باغتصابها.

وكان نشطاء قد سجلوا قبل أربعة أيام اشتباكات في عفرين بين عناصر "أحرار الشرقية" و"الشرطة العسكرية" في محيط مبنى السرايا، ما دفع الجيش التركي إلى إرسال قوة إلى المدينة لضبط الأمن.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان