منظمة التحرير: قطع واشنطن مساعداتها للفلسطينيين "ابتزاز رخيص"

أعلنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن قرار واشنطن قطع مساعداتها للشعب الفلسطيني عمل غير أخلاقي ويدل على لجوء الولايات المتحدة إلى أسلوب "البلطجة".

وقالت عشراوي، اليوم السبت: "أثبتت الإدارة الأمريكية أنها تستخدم أسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية، ولكن الشعب والقيادة الفلسطينية لن يخضعا للإكراه والتهديد، كما أن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة".

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ولفتت في تصريحها إلى أن استخدام الإدارة الأمريكية أسلوب البلطجة ومعاقبة شعب تحت الاحتلال لن يجلب لها مكانة أو تقديرا في العالم أجمع، وأن هذا السلوك المستهجن يدلل على إفلاسها السياسي والأخلاقي فهي من خلال تواطؤها مع الاحتلال الذي سرق الأرض والموارد وفرضها للعقوبات الاقتصادية تمعن في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل.

وكان البيت الأبيض أعلن، أمس الجمعة، قراره سحب 200 مليون دولار من المساعدات الأمريكية من برامج الإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وجاء في مذكرة مقتضبة صدرت عن الوزارة، أن هذا القرار اتخذ بعد قيام الإدارة، بتوجيه من الرئيس ترامب، بمراجعة المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، "لضمان أن يتم إنفاق هذه الأموال بما يتماشى مع المصالح القومية للولايات المتحدة وتفيد دافع الضرائب الأمريكي".

المصدر: وفا