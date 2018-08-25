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قوات المظليين الروسية تكشف عن إحدى مهامها في سوريا

أخبار العالم العربي

قوات المظليين الروسية تكشف عن إحدى مهامها في سوريا
Sputnik Maxim Blinov
طائرة نقل عسكرية روسية في حميميم
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أشار قائد قوات المظليين الروسية، أندريه سيرديوكوف، إلى أن قوات الإنزال الجوي الروسية، ألقت أكثر من 400 منصة مظلية محملة بالمساعدات الإنسانية خلال العملية العسكرية في سوريا.

وقال سيرديوكوف اليوم خلال منتدى "آرميا–2018": "لدينا خبرة في إيصال منصات المساعدات إلى سوريا. هناك أكثر من 400 منصة مظلية محملة بالمواد المختلفة والأدوية والذخيرة ومواد غذائية، تم إسقاطها في المناطق التي يصعب الوصول إليها في سوريا".

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تجدر الإشارة إلى أن المساعدات الإنسانية الروسية لم تنقطع عن سوريا منذ عام 2012، ولا تقتصر على الأغذية والأدوية والكوادر الطبية فحسب، بل أرسلت موسكو فرقا متكاملة لإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون قبل انسحابهم من المناطق المحررة.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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