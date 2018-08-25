تل أبيب تهاجم عهد التميمي بعد رسالتها لحسن نصر الله

وجه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات شديدة اللهجة إلى الفتاة الفلسطينية عهد التميمي للرسالة التي وجهتها إلى زعيم "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.

وذكر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي، في تغريدة منشورة على حسابه الرسمي في "تويتر": "ها هي عهد التميمي، بطلة المقاومة الفلسطينية المزعومة، تبايع وتدعم زعيم "حزب الله" الإرهابي، الذي يقتلكم ويدمر دولكم في خدمة النظام الإيراني عدوكم. حقا اللي استحوا ماتوا".

ها هي #عهد_التميمي "بطلة المقاومة الفلسطينية" المزعومة تبايع وتدعم زعيم حزب الله الإرهابي الذي يقتلكم ويدمر دولكم في خدمة النظام الإيراني عدوكم.



حقا اللي استحوا ماتوا. https://t.co/7e1YYFGA8a — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

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وشكرت التميمي التي أمضت ثمانية أشهر في وقت سابق من العام الجاري بالسجن الإسرائيلي، في تصريح إلى قناة "الجديد" اللبنانية الأربعاء الماضي، شكرت زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله على دعمه لها أثناء فترة اعتقالها، مؤكدة "افتخار الجميع به وتأييدهم له".

المصدر: وكالات