// 26.06.2018 по тикету 15478
موسكو: الغرب يبحث عن ذرائع جديدة لطرح مسألة تغيير السلطة في دمشق
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- الخارجية الروسية: الغرب يبحث عن ذرائع جديدة لطرح مسألة تغيير السلطة في دمشق وروسيا مستعدة لتلك السيناريوهات وسنقوم بكشفها
- ريابكوف: روسيا أطلعت على تصريحات بولتون بخصوص سوريا وعلى ما يبدو أن التهديدات هي اللغة الوحيدة التي تتحدث بها أميركا في الوقت الحالي
- ريابكوف: موسكو تحذر واشنطن وحلفاءها من أي خطوات متهورة جديدة في سوريا
يتبع...
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