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موسكو: الغرب يبحث عن ذرائع جديدة لطرح مسألة تغيير السلطة في دمشق

أخبار العالم العربي

موسكو: الغرب يبحث عن ذرائع جديدة لطرح مسألة تغيير السلطة في دمشق
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مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، جنيف، سويسرا، 23 أغسطس 2018 مستشار الأمن القومي الأمريكي يهدد الجيش السوري بضربات جديدة أشد قوة!

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يتبع...

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